https://news.day.az/tourism/1582614.html В Турции подорожали внутренние рейсы
В Турции подорожали внутренние рейсы
Авиационные компании Турции установили новый максимальный уровень цен на билеты на внутренние рейсы, сообщает в четверг Day.Az.
Согласно данным, опубликованным в официальной печати, правительство установило новый ценовой лимит на авиаперевозки в одну сторону по всей стране - 1650 лир (61 доллар США).
Отмечается, что причиной такого решения стало повышение налогов, а также обесценивание национальной валюты.
Такая ситуация наблюдается не только в "Türk Hava Yolları", но и у лоукостера "AnadoluJet".
Напомним, что национальная валюта Турции установила новый исторический минимум, составив более 27 лир за 1 доллар США.
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