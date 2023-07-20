В Турции подорожали внутренние рейсы

Авиационные компании Турции установили новый максимальный уровень цен на билеты на внутренние рейсы, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным, опубликованным в официальной печати, правительство установило новый ценовой лимит на авиаперевозки в одну сторону по всей стране - 1650 лир (61 доллар США).

Отмечается, что причиной такого решения стало повышение налогов, а также обесценивание национальной валюты.

Такая ситуация наблюдается не только в "Türk Hava Yolları", но и у лоукостера "AnadoluJet".

Напомним, что национальная валюта Турции установила новый исторический минимум, составив более 27 лир за 1 доллар США.