Туристы привезли ребенка на Ибицу, возмутились шумом и вызвали споры в сети

Турист, отдыхающий на Ибице с компанией друзей, получил письмо с оскорблениями от родителей двухлетнего ребенка, возмущенных шумом. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter, прикрепив снимок послания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Путешественники привезли ребенка на курорт и разозлились, когда шумные соседи разбудили малыша. В письме они назвали адресата и его друзей эгоистичными наркоманами, а также обвинили в неуважительном отношении к другим людям.

Ситуация вызвала споры среди пользователей сети. Многие раскритиковали поведение родителей, отметив, что Ибица - не место для маленького ребенка. Другие, в свою очередь, добавили, что на курорте есть отели и для семейных пар. "Думаю, все зависит от местоположения. Если это семейный отель вдали от места вечеринок, тогда они имели право поныть. Если это отель для вечеринок в Сан-Антонио, то они не могут жаловаться", - заключил один из юзеров.