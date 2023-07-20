AZAL прокладывает путь из Баку к двум городам Саудовской Аравии

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с сентября начнет полеты из Баку в два города Саудовской Аравии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", с 15 сентября дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Баку - Эр-Рияд - Баку (по средам и субботам) и из столицы Азербайджана в Даммам (по понедельникам и пятницам).

Напомним, что AZAL также летает в два других города Саудовской Аравии - Джидду и Медину.