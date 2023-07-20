Россияне выбирают Азербайджан

Аналитики "Яндекс Путешествий" выяснили, какие туристические направления россияне выбрали для летнего отпуска в 2023 году: для этого специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от 7 до 14 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, 81% пользователей сервиса остался в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 8% и 11% соответственно.

Так, лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Таиланд: его доля среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом прошлого года. Также значительно вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза).

Наиболее популярными странами для отпусков за границей стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Китай, Таиланд, ОАЭ и Беларусь. Среди конкретных зарубежных направлений лидируют Анталья, Стамбул, Баку и Ташкент.

Аналитики также назвали наиболее популярные российские города для летнего отдыха. Это Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва, Геленджик, Владивосток, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск и Казань.

По России сильнее всего вырос спрос на летний отдых в Зеленоградске: рост доли по сравнению с прошлым летом больше чем в 2 раза, в Анапе рост доли в 1,5 раза, в Геленджике рост доли в 1,4 раза и во Владивостоке рост доли в 1,3 раза.