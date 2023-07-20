Фуад Нагиев обсудил туристическое сотрудничество с послом Индии
Азербайджан и Индия обсудили перспективы туристического сотрудничества, сообщает в четверг Day.Az.
Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи председателя агентства Фуада Нагиева и Чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.
На встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, меры взаимного продвижения, культурно-исторические факторы, привлекающие индийских туристов в Азербайджан, интенсификация визитов индийских туристов в Азербайджан в последнее время, увеличение количества прямых рейсов.
Также было отмечено, что с августа текущего года прямые рейсы из Индии в Азербайджан планируется осуществлять авиакомпанией IndiGo Airlines.
Отметим, что за первое полугодие 2023 года Азербайджан посетили более 47 670 иностранных гостей из Индии, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
В отношении граждан Индии для поездок в Азербайджан применяется упрощенная система "электронной визы". В настоящее время прямые рейсы выполняются "Азербайджанскими Авиалиниями" по направлению Дели-Баку-Дели.
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