Турбизнес популярной туристический страны полон пессимизма

"В Европе апокалипсис, мы живём в кошмаре!" - такие заявления по поводу адской жары прозвучали со стороны местных властей популярной у туристов Греции. Города и курортные зоны страны пустеют, туристы разбегаются от невероятной жары и сопутствующих ей лесных пожаров. При этом послаблений погода не обещает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, издание Sky News сообщает, что в Греции уже превратились в пепел более 7 тыс. акров земли - и часто это курортные территории. В пригороде Мандра, недалеко от Афин, 250 пожарных при поддержке 75 пожарных машин, 11 самолетов и девяти вертолетов борются с огнем. В самом городе проводится эвакуация. В известном на туристической карте районе Коринф, к западу от Афин, только за вчера в городе Лутраки в результате пожара серьезно пострадало не менее 30 домов.

Аналогичный "апокалипсис" в любой момент может развернуться и в соседних странах. На Сардинии в среду зафиксировали +46 градусов тепла, и эксперты опасаются, что прочие стихийные бедствия - вопрос времени. В Турции был обесточен популярный - в основном у местных, курорт Датча, предполагаемая причина ЧП - жара. В целом, напомним, эксперты опасаются, что "тепловой взрыв", зафиксированный в Сахаре, приведёт к тому, что туризм в Южной Европе "накроется медным тазом". Так, к середине этой недели на крайне популярных у туристов итальянских островах - Сицилии и Сардинии - ожидаются рекорды в +50 градусов по Цельсию. При этом "волна тепла" тянется вплоть до Китая, а также буйствует и в другом полушарии - и послаблений пока не обещают.

И риски похожи на правду - туристы разбегаются с популярных курортов в панике. "Наш отель превратился в духовку", - заявили туристы из Великобритании, которые приехали отдохнуть на популярный греческий остров Родос в текущем июле и попали в адскую жару - столбик термометра стабильно показывал +40 °C. "Поджаривающиеся" отдыхающие регулярно испытывали чувство чрезмерной слабости, недомогания и головокружения. Они были вынуждены принять решение сократить свой отпуск и вернуться обратно на родину раньше на три дня.