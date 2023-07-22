Для туристов внезапно и сильно подорожали важные услуги в Турции

Рост цен в Турции затронул ещё одну важную для туристов область: падение курса лиры привело к росту цен в том числе на топливо. А это в свою очередь привело к тому, что, подорожали важные для туристов услуги - в том числе цены на такси и прочий общественный транспорт, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно турецкой прессе, цены на бензин и дизельное топливо выросли на 5 лир, а на сжиженный газ - на 4 лиры (17 и 15 рублей соответственно). В итоге цены на весь транспорт на это откликнулись мгновенно.

Так, такси в Стамбуле, которым активно пользуются и туристы - как для доставки до отелей, так и для поездок, выросли. "Согласно последней обновленной цене, стоимость проезда в такси по системе hop-on hop-off составляла 50 лир в Анкаре и 75 лир в Стамбуле. В Анкаре плата за вызов такси увеличилась до 18 лир, а плата за километраж - до 15 лир", - пишет турецкая пресса.

Подорожали, соответственно, и междугородние автобусы - цены на билеты уже выросли на 40%. Но это не предел - президент Всеобщей федерации водителей автобусов Мустафа Йылдырым объявил, что на повестке дня стоит повышение цен на билеты на 20-30% в зависимости от расстояния. Отметим, что автобусы - одно из основных средств передвижения между городами, и ими также часто пользуются самостоятельные туристы.