Раскрыта главная приводящая к задержке рейсов ошибка пассажиров

Бортпроводник из Нью-Йорка раскрыл главную ошибку пассажиров, приводящую к задержке рейсов. Своим мнением он поделился с изданием Condé Nast Traveler, передает Day.Az.

По словам сотрудника авиакомпании Майкла Клипа (Michael Clip), часто самолеты не могут вылететь вовремя из-за того, что пассажиры слишком долго убирают наверх свою ручную кладь, создавая этим действием очереди в проходе. "Мы не можем закрыть дверь самолета для вылета, пока все не будет убрано должным образом", - пояснил бортпроводник.