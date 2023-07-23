Лесной пожар в Греции достиг отелей

В Греции лесные пожары достигли трех небольших отелей на острове Родос.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал ERT-1.

Все туристы заранее эвакуированы, сведений о погибших и пострадавших нет.

Эвакуированы также жители ряда сел, находящихся под угрозой пожара.

Всего в безопасную зону было доставлено около тысячи человек.