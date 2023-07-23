https://news.day.az/tourism/1583378.html Лесной пожар в Греции достиг отелей - туристы эвакуированы
Лесной пожар в Греции достиг отелей - туристы эвакуированы
В Греции лесные пожары достигли трех небольших отелей на острове Родос.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал ERT-1.
Все туристы заранее эвакуированы, сведений о погибших и пострадавших нет.
Эвакуированы также жители ряда сел, находящихся под угрозой пожара.
Всего в безопасную зону было доставлено около тысячи человек.
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