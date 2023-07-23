С острова Родос эвакуировали более двух тысяч туристов из-за пожаров

На греческом острове Родов прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем, рассказал заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос в ходе брифинга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На Родосе с 18 июля бушуют сильные лесные пожары, 22 июля огонь добрался до трех гостиниц в селении Киотари. Из ряда гостиниц были эвакуированы туристы. Артопиос также сообщил, что огонь дошел до прибрежного района Киотари.

"Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем", - уточнил он.

По его словам, "превентивные эвакуации, проведенные на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова".