В Финляндии без российских туристов разорился поселок

Финская аутлет-деревня Zsar, расположенная поблизости от границы, стала банкротом без туристов из России, сообщает газета Ilta-Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Zsar Outlet Village была открыта в ноябре 2018 года и привлекла инвестиций в размере 40 миллионов евро. Однако пандемия, а затем недружественные действия финских властей против России - в том числе закрытие границы - привели к тому, что компания подала на банкротство.

"В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка", - рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен.

Отсутствие российских клиентов он назвал "смертельным ударом".