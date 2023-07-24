Популярный город ввёл запрет на целый вид туризма

Ещё один город решил объявить запрет на целый вид туризма - в Амстердаме местные власти приняли радикальное решение, заявив: "Пошли вон!" - целому виду туризма. Муниципалитет Амстердама, столицы Нидерландов, запретил стоянку больших круизных лайнеров в центре города. Цель заявлена прямо - уменьшить количество туристов. Также заявлено, что запрет - это "радикальное решение, направленное на снижение количества посетителей и загрязнения окружающей среды", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Большие корабли не подходят для целей устойчивого развития города", - как цитирует иностранная пресса, так заявили в муниципалитете, закрыв терминал круизных судов на реке Эй, рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама. Большие круизные лайнеры стали символом массового туризма, и запрет был принят подавляющим большинством голосов в городском совете.

Напомним, что эта была одна из последних мер, предпринятых для предотвращения массового туризма в столице. До того муниципалитет запретил курение каннабиса на улицах в центре Амстердама, а также муниципалитет предупредил молодых британцев, которые хотели устроить в городе мальчишник также не приезжать.

И вот круизные лайнеры стали очередной жертвой - правоцентристская партия D66, которая управляет городом вместе с социал-демократами и защитниками окружающей среды, заявила в письменном заявлении: "Большие круизные лайнеры, вызывающие загрязнение, несовместимы с целями устойчивого развития нашего города", - заявляют они.