Нетерпимость в Иране добралась и до туристов

Приехавшие на отдых в поселок Оперт, расположенный между иранскими провинциями Семнан и Мазендеран, туристы подверглись нападению силовиков.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Репрессивные правительственные силы зверски избили отдыхающих под предлогом того, что те развлекались в месяц Мухаррам.

По информации, избитые дубинками туристы попали в больницу.