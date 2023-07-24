https://news.day.az/tourism/1583613.html Нетерпимость в Иране добралась и до туристов - ВИДЕО
Нетерпимость в Иране добралась и до туристов - ВИДЕО
Приехавшие на отдых в поселок Оперт, расположенный между иранскими провинциями Семнан и Мазендеран, туристы подверглись нападению силовиков.
Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Репрессивные правительственные силы зверски избили отдыхающих под предлогом того, что те развлекались в месяц Мухаррам.
По информации, избитые дубинками туристы попали в больницу.
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