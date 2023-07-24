https://news.day.az/tourism/1583628.html Пассажирки устроили массовую драку в самолете - ВИДЕО
Пассажирки устроили массовую драку в самолете - ВИДЕО
Пассажирки рейса Frontier Airlines устроили массовую драку на борту и были выдворены из самолета. Инцидент попал на видео, которое публикует DMARGE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Рейс следовал из Филадельфии в Лас-Вегас. По информации издания, нарушительницы были знакомы и начали конфликт еще на земле. В ходе перепалки они стали бить друг друга, из-за чего остальные пассажиры были вынуждены вмешаться, чтобы остановить женщин. В результате одна из дебоширок ударила незнакомого мужчину.
Из-за произошедшего пилоты решили посадить самолет в Денвере и выдворить из самолета пассажирок, затеявших драку.
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