Стамбул отмечает третью годовщину возвращения «Айя-Софье» статуса мечети

Прошло три года с первой пятничной молитвы в мечети "Айя-Софья" после отмены решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея.

Как передает Day.Az со ссылкой на на Анадолу, 24 июля 2020 года состоялась первая спустя 86 лет молитва мусульман в мечети "Айя-Софья", который считается "символом завоевания" Стамбула.

В годовщину открытия мечети мусульмане совершили очередной намаз под руководством главы Управления по делам религий Али Эрбаша.

После намаза Эрбаш рассказал журналистам, что сегодня мусульмане переживают один из самых счастливых дней.

"Три года назад, 24 июля 2020 года, спустя 86 лет в "Айя-Софье" впервые был совершен намаз. "Айя-Софья" была вновь открыта для молитв по решению президента Турции. Согласно статистическим данным, за три года мечеть посетили 21 миллион человек", - сказал он.

Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея "Айя-Софьи" было утверждено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Архитектурный объект мирового наследия, считающийся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освещение состоялось 27 декабря 537 года.

Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства.

В первой пятничной молитве в мечети 1 июня 1453 года участвовал сам Мехмет II Завоеватель (Фатих).

"Айя-Софья" веками считается символом завоевания столицы Византийской империи.

По решению правительства Турции за номером 7/1589 от 24 ноября 1934 года эта достопримечательность Стамбула получила статус музея.

В 1985 году "Айя-Софья" была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО.