Пассажиров ирландского лоукостера Ryanair на три часа заперли в самолете в 42-градусную жару. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что туристы находились в салоне при экстремальной жаре без кондиционера из-за задержки рейса из испанской Малаги в итальянский Милан. Издание также сообщает, что многие пассажиры начали терять сознание, а у некоторых случились панические атаки.

Находившийся на борту итальянский блогер Марко Ферреро (Marco Ferrero), у которого более миллиона подписчиков в TikTok, признался, что это был худший полет в его жизни. "В какой-то момент я на полном серьезе подумал, что больше не могу дышать", - рассказал он, сравнив путешествие с нахождением в сауне с запертой дверью.

По словам блогера, авиакомпания Ryanair не оказала никакой помощи пассажирам, кроме выплаты бонуса в размере четырех евро. Он добавил, что считает такое отношение к ситуации "шуткой".

Ферреро отметил, что после первого часа изнурительной жары члены экипажа начали раздавать пассажирам воду, но ее хватило далеко не всем. Кроме того, все туалеты были забиты людьми, у которых случились приступы паники.

Примерно через три часа экипаж выпустил пассажиров из раскаленного салона. В итоге самолет взлетел в 22:00 вместо 10:00.

"Рейс из Малаги в Милан был задержан из-за незначительной технической проблемы с самолетом. Чтобы не пропустить время взлета, пассажиры оставались на борту, пока инженеры обслуживали лайнер. К сожалению, он не был допущен к обслуживанию вовремя, и пассажиры были высажены", - прокомментировали инцидент представители Ryanair.

В авиакомпании добавили, что после повторной посадки пассажиры были обеспечены водой, и через 10 минут борт благополучно вылетел в Милан.