Лесные пожары вплотную подобрались к отелям с туристами в Кемере

Мощные лесные пожары бушуют около популярного у туристов турецкого Кемера. В непосредственной близости от огня находятся отели.

РЕН-ТВ публикует кадры, снятые одним из постояльцев отеля Elamir. На них можно заметить, что туристы уже видят огонь - леса горят в нескольких километрах от курорта, передает Day.Az.

При этом, судя по всему, эвакуацию в Кемере объявлять не собираются, несмотря на то, что в некоторых отелях, судя по всему, возникли перебои с электроэнергией.

Справиться с огнем пока не удается. Мешает установившаяся в Турции экстремальная жара, столбики термометров поднимаются до 45-градусной отметки.