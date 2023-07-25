https://news.day.az/tourism/1583914.html Лесные пожары вплотную подобрались к отелям с туристами в Кемере - ВИДЕО
Лесные пожары вплотную подобрались к отелям с туристами в Кемере - ВИДЕО
Мощные лесные пожары бушуют около популярного у туристов турецкого Кемера. В непосредственной близости от огня находятся отели.
РЕН-ТВ публикует кадры, снятые одним из постояльцев отеля Elamir. На них можно заметить, что туристы уже видят огонь - леса горят в нескольких километрах от курорта, передает Day.Az.
При этом, судя по всему, эвакуацию в Кемере объявлять не собираются, несмотря на то, что в некоторых отелях, судя по всему, возникли перебои с электроэнергией.
Справиться с огнем пока не удается. Мешает установившаяся в Турции экстремальная жара, столбики термометров поднимаются до 45-градусной отметки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре