Пассажиропоток бакинского аэропорта достиг 2,5 млн человек за первые 6 месяцев 2023 года

Работа, проделанная в течение первых 6 месяцев 2023 года в рамках расширения маршрутной сети AZAL и привлечения в страну новых международных авиакомпаний, сыграла важную роль в увеличении пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Это наглядное подтверждение положительной динамики развития авиационной отрасли в Азербайджане.



Так, при сравнении показателей января-июня 2023 года с соответствующим периодом прошлого года можно наблюдать значительный рост пассажиропотока Международного аэропорта Гейдар Алиев. За 6 месяцев текущего года общий пассажиропоток бакинского аэропорта увеличился в 1,5 раза и достиг более 2 миллионов 464 тысяч человек. В то время как этот показатель составил 1 миллион 634 тысячи человек за аналогичный период 2022 года.



Отметим, что 49.82% всех перевезенных пассажиров приходится на долю международных авиаперевозчиков. Иностранные авиакомпании перевезли более 1 миллионов 237 тысяч пассажиров, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Остальная часть пассажирских перевозок была осуществлена авиакомпанией AZAL - за 6 месяцев 2023 года было обслужено более 1 миллионов 226 тысяч пассажиров. Большинство пассажиров было перевезено между Баку и Нахчываном. В целом, за указанный период общее число перевезенных пассажиров составило более 300 тысяч человек.



За первые 6 месяцев 2023 года регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили 57 иностранных авиакомпаний. Больше всего пассажиров перевезли авиакомпании: Turkish Airlines, Utair, "Аэрофлот", flydubai и WizzАir. В целях обеспечения доступности и комфорта для пассажиров в настоящее время продолжается расширение сотрудничества с иностранными авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Азербайджан.



Следует подчеркнуть, что с учетом увеличения пассажиропотока и количества иностранных авиакомпаний, с 20 июня текущего года Терминал 2 бакинского аэропорта возобновил выполнение международных рейсов, что открывает новые возможности для путешественников. Этот терминал предлагает авиакомпаниям, в том числе низкобюджетным перевозчикам, преимущества для увеличения количества направлений в/из Азербайджана.



Таким образом, работа обоих терминалов Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также расширение деятельности региональных аэропортов страны позволит принимать еще больше туристов и повысит конкурентоспособность Азербайджана в авиационной отрасли.