Пожары в Турции повернули к отелям

В соцсетях распространяется информация про лесной пожар в Турции - заявление, что его потушили, оказалось преждевременным. На курорте Кемер продолжают тушить лесной пожар в районе туристических зон - дым над городом продолжает подниматься, пишут туристы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В Кемере и Гейнюке продолжаются противопожарные мероприятия, направленные на ликвидирование лесного пожара. Если с утра столбы были небольшими, то теперь они почернели и стали распространяться. С шести утра над лесом каждые две минуты летают вертолеты и самолеты, набирающие воду из моря", - об этом ТК Readovka отчитались отдыхающие туристы.

При этом среди туристов паники нет. Особенного запаха гари на курорте не чувствуется. Но дым продолжает подниматься.

Напомним, первое стихийное бедствие зафиксировали около 21.00 в лесу на обочине шоссе Кемер-Анталья в районе Дегирмендере выпыхнул пожар. Засуха и сильный ветер привели к тому, что пламя распространилось в одно мгновение. Для тушения пожара были направлены усиленные пожарные бригады из Антальи и Кумлуджи. Окрестные населенные пункты, находящиеся под угрозой пожара, также были эвакуированы в качестве меры предосторожности. При этом по данным турецкой прессы, были госпитализированы шесть человек, надышавшихся дыма. Также эвакуированы 10 жилых домов и местная больница. Как добавил губернатор Анталии Эрсин Языджи заявил, что по состоянию на 05:30 утра с огнём начали бороться и с воздуха, с использованием 6 вертолетов и 4 самолетов.