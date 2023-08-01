Популярный турецкий пляж закрыли

Пляж Софулар на курорте Шиле, который расположен недалеко от Стамбула, в срочном порядке был эвакуирован и закрыт для посещения гражданскими лицами. На нем обнаружили не менее 28 неразорвавшихся мин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.

В море у берега случайно обнаружил один посетителей пляжа, он сообщил об этом сотрудникам жандармерии. Они экстренно провели эвакуацию всех туристов, бывших на пляже.

"Установлено, что подозрительные объекты являются артиллерийскими снарядами. В указанном месте было обнаружено 28 боеприпасов, восемь из них уже вытащены из воды для уничтожения", - заявил губернатор Стамбула Давут Гюль.

Обнаруженные боеприпасы будут обезврежены 2 августа.