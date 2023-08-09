В Тайланде предупредили туристов о новом паразите пожирателе мозга

О жуткой истории рассказал Сурат Танправате, популярный в Таиланде медицинский блогер, практикующий врач-невролог, ведущий страницу "Знания о мозге" в сети Facebook.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, он предупредил туристов, что в Таиланде люди начали заражаться паразитами, которые выедают мозг, попадая в организм через немытые овощи и фрукты.

Медицинский блогер представил печальную историю одного пациента, представив его рентгеновский снимок. Мозг пострадавшего испещрён отложениями кальция - признаком паразитов. Как рассказал врач, пациент страдал от постоянной головной боли и пришёл на консультацию. Обследование показало, что тот заражён Taeenia Solium, червеобразным паразитом, которые попадают в мозг при употреблении зараженных сырых овощей, после чего превращаются в кисты и постепенно распространяются, вызывая такие симптомы, как головная боль, судороги, обмороки и потеря памяти.

Как пояснил врач в своём предупреждении туристам, жизненный цикл паразита включает в себя различные стадии и хозяев. Люди заражаются, употребляя в пищу плохо переработанную свинину, содержащую цисты, которые выделяются в виде яиц с человеческими фекалиями. После чего те уже попадают на овощи и другую зелень, так как в стране есть практика использования фекалий в качестве удобрения. В итоге в человеке, употребившем в пищу немытые заражённые овощи цикл подходит к финальной стадии, а паразиты образуют кисты в человеческом мозгу.

Туристов призвали обращать "тщательное внимание" на то, что они едят, и принимать другие меры предосторожности:

Убедитесь, что продукты животного происхождения, которые вы едите, тщательно приготовлены и достаточно прожарены, особенно свинина, говядина и рыба, рекомендуется категорически избегать блюд из сырых продуктов, особенно из сырой пресноводной рыбы, и мяса "с кровью".

Поддерживайте гигиену - необходимо мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета

Убедитесь, что ваша питьевая вода "безопасна и надёжна".

Минимализируйте контакты с местными животными, со домашними животными соблюдайте правила гигиены и регулярно проводите дегельминтизацию.