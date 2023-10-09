В Евросоюзе захотели сделать бесплатным провоз ручной клади в самолетах

В ЕС борются за право пассажиров на бесплатный провоз ручной клади "разумного" веса и размера. По мнению ряда парламентариев, авиакомпании специально не сразу включают в стоимость билета провоз багажа, чтобы их предложение выглядело более выгодным, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Плата за провоз ручной клади может вскоре уйти в прошлое, поскольку Евросоюз стремится упростить ценообразование на авиабилеты.

Комитет Европарламента по петициям единогласно принял резолюцию, призывающую авиакомпании гарантировать пассажирам возможность бесплатного провозить ручную кладь.

В резолюции содержится призыв к 27 странам-членам ЕС исполнить решение Европейского суда, принятое ещё в 2014 году.

Судьбоносное голосование для миллионов пассажиров состоится в Европарламенте в октябре.

Взимать дополнительную плату за ручную кладь запретят?

В Брюсселе намерены решить две основные проблемы: непоследовательные правила авиакомпаний в отношении ручной клади, которые приводят пассажиров в замешательство. Плюс нечёткая реклама, которая скрывает настоящие условия провоза багажа при покупке билета.

В 2014 году Европейский суд постановил, что ручная кладь, соответствующая "разумным" требованиям к размерам и весу, является неотъемлемой частью авиаперевозки. Суд фактически постановил, что пассажиры не должны платить за провоз багажа дополнительно, тем не менее это решение так и не было исполнено.

Новая резолюция рекомендует избавить пассажиров от дополнительных сборов за провоз ручной клади. Кроме того, в документе, вынесенном на голосование, предлагается разъяснить, что именно является "разумным" размером и весом.

Требования к ручной клади могут сильно отличаться. Это создаёт дополнительные проблемы для пассажиров, совершающих пересадку на рейсы разных авиакомпаний.

ЕС также призывает авиакомпании быть более честными с пассажирами при предоставлении информации о дополнительных расходах, таких как плата за выбор места.

Авиакомпании "играют с ценами и обманывают пассажиров"

Потенциальный запрет на взимание платы за провоз ручной клади является частью более широкой кампании по упрощению процедуры продажи билетов по всему ЕС.

В начале этого года Министерство по делам потребителей Испании начало расследование в отношении нескольких лоукостеров по поводу тарифов на провоз ручной клади. В ведомстве заявили, что искусственное отделение этих сборов от стоимости билетов означает, что перевозчики могут выделяться на фоне конкурентов, предлагая дешёвые тарифы, которые не отражают реальной цены.

Таким образом, по мнению испанских чиновников, потребителей вводят в заблуждение: они полагают, что получают более выгодное предложение, чем есть на самом деле. Существуют также опасения, что поисковые системы и агрегаторы могут дать несправедливое преимущество авиакомпаниям, рекламирующим эти сверхнизкие тарифы.

"Низкобюджетные авиакомпании зарабатывают на том, что скрывают доплату за провоз ручной клади на протяжении всего процесса покупки", - заявил депутат Европарламента от Испании Жорди Каньяс.

"Европа уже высказалась по этому вопросу, но страны-участницы продолжают позволять авиакомпаниям играть с ценами и обманывать путешественников. Этому необходимо положить конец", - добавил парламентарий.