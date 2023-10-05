Не только ковид, но и "старый добрый" грипп может быть опасен для туристов в Таиланде. Началась тяжелая вспышка вирусного заболевания: тысячи заболевших, одна смерть, под угрозой в основном женщины. Как заявляет тайское издание Thaiger, за последние два месяца было зарегистрировано десятки тысяч пациентов. В итоге Управление по контролю и профилактике заболеваний призывает всех усилить меры предосторожности и продолжать носить маски, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Всего с 1 января по 19 сентября зарегистрировано 185 216 больных гриппом и один смертельный исход. В зоне риска женщины и дети: большинство случаев встречается среди детей в возрасте от 10 до 14 лет, за ними следуют новорожденные до четырех лет и от семи до девяти лет.

Общее количество пациентов в этом году выше, чем в прошлом году, и выше, чем в среднем за предыдущие пять лет с 2018 по 2022 год. Как заявили в Управлении, общественность и особенно группы высокого риска, должна усилить меры самозащиты для предотвращения заражения. Это включает в себя ношение масок, вакцинацию в больницах или учреждениях общественного здравоохранения, а также соблюдение мер "закрыть, очистить, избегать, остановить": закрывать надо рот и нос и носить маску, очищать руки, избегать нежелательных контактов и аналогично остановить контакты, если чувствуете недомогание. В общем, правила, хорошо знакомые по ковиду.