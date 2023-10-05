Шуша станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2026 году

В рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 4-5 октября в городе Ардебиль Исламской Республики Иран состоялись 7-я встреча экспертов высокого уровня по туризму государств-членов ОЭС и 5-я встреча министров туризма.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, Азербайджанскую Республику на заседаниях представляла делегация Государственного агентства по туризму.

В рамках мероприятия состоялось широкое обсуждение перспектив сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами, рассмотрены меры, которые необходимо предпринять в направлении дальнейшего укрепления взаимоотношений в соответствующей сфере.

По итогам прошедшего на заседании голосования город Шуша избран туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год. Это решение ОЭС нашло отражение в Ардебильской декларации.