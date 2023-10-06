Флоренция ввела внезапный запрет для туристов

Итальянская Флоренция введёт запрет на краткосрочное бронирование недвижимости для туристов. Речь идёт об ограничении аренды только через отдельный сервис, но с мировой известностью. Это не просто шаг для сохранения культурного наследия, но и ответ на мировую проблему овертуризма в исторических городах, объяснили местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла подчеркнул, что рост туристического потока в городе колыбели эпохи Возрождения стал особенно ярким после пандемии. Однако такой всплеск туристов - вызов для сохранения уникальной исторической атмосферы региона. "Мы вводим простой запрет на территории ЮНЕСКО, чтобы выполнить наши обязанности по защите культурной и материальной самобытности Исторического центра и смягчить последствия повышения арендной платы по всему городу, которое напрямую связано с бумом краткосрочной аренды для туристов", - процитировал CNN главу города.

Главная цель законопроекта - сохранить культурное наследие и уникальность Флоренции. По информации издания со ссылкой на данные местного городского совета, 75% всех броней в городе приходится всего на 5% территории, в том числе на исторический центр, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Закон также предусматривает стимулирование владельцев недвижимости, готовых перевести свои объекты с Airbnb на долгосрочную аренду в виде полного освобождения от налогов на недвижимость на протяжении трёх лет. Нарделла подчеркнул, что это решение не имеет обратной силы.

Уточнялось, что с момента оглашения условий работы на рынке аренды с платформы краткосрочных бронирований ушли 4.000 объектов. Если этот закон будет одобрен, он вступит в силу уже в следующем месяце.

Инициатива итальянского города не нова

Флоренция подхватила мировую тенденцию об отказе от краткосрочно аренды для туристов. Например, в Вене (Австрия) введены ограничения на сдачу квартир в аренду более чем на 90 дней в году. В Париже (Франция) также рассматривает аналогичные меры. Правда, предел аренды будет установлен сроком на 120 дней. Всё это, как утверждают европейские власти, направлено на то, чтобы сохранить аутентичность городов и предотвратить рост цен на жилье из-за аренды, которой охотно пользуются путешественники.

Справка: Флоренция, столица Тосканы, славится своим богатым культурным и историческим наследием. Этот город в Италии известен своими музеями, включая Уффици и Галерею Академии, где хранятся произведения искусства Ренессанса, такие как "Давид" Микеланджело. Флоренция также является родиной Данте Алигьери и знаменита своими великолепными соборами, мостами, узкими улочками и прекрасной тосканской кухней. Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.