Стюардесса назвала самую отвратительную привычку пассажиров

Стюардесса иностранной авиакомпании назвала привычку пассажиров не мыть руки после туалета отвратительной. Об этом она рассказала в соцсетях, на что обратил внимание британский таблоид The Mirror, передает Day.Az.

42-летняя Натали Маги (Natalie Magee) из Колорадо записала видео, в котором призналась, что была шокирована плохими манерами некоторых путешественников.

"У нас есть много претензий, например, к людям, которые не закрывают дверь в уборную или оставляют в ней беспорядок. А также, когда слышно, как сливается вода, но не слышен звук раковины. Это говорит о том, что человек не мыл руки", - пожаловалась бортпроводница на самое неприятное поведение пассажиров.

Маги также призвала путешественников вести себя в самолете как дома: относиться к этому месту аккуратно и уважительно.