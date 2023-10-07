Туристов в популярной стране предупредили быть начеку

Для туристов, отправляющихся в Испанию, британский МИД выпустил предупреждение. Ведомство предупредило туристов в этой популярной стране быть начеку из-за огромного числа бандитов. Безусловно, опасаться стоит не только британцам, но и туристам из других стран. И если некоторые советы приводятся во всех руководствах по безопасности для туристов, то другие рекомендации вполне специфические, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В первую очередь, МИД предупреждает об об уличной преступности, а также фальшивой полиции. "Берегите свои паспорта, деньги и личные вещи, особенно при получении или регистрации багажа в аэропорту, а также при организации аренды автомобиля", - предупредили туристов.

Для начала им дали общие советы - такие как не носить все ценные вещи в одном месте и хранить фотокопию или сканированную копию паспорта в безопасном месте. Также предупреждение заслужила и местная специфика - например, то, что водители могут быть оштрафованы за вождение в "zonas de bajas emisiones" - зонах с низким уровнем выбросов в Испании, а эти зоны можно найти в Мадрисе, Барселоне, Севилье, Сарагосе, Кордове, Корунье, Понтеведре и Памплоне.

Но некоторые предупреждения выглядят почти пугающе. Например: "Убедитесь, что ваше жилье имеет адекватную безопасность. Запирайте все двери и окна на ночь или когда вы находитесь вне дома. Если вас беспокоит безопасность вашего жилья, обратитесь к своему туроператору или владельцу недвижимости", - пишут туристам.

Также им рекомендуют быть осторожными и опасаться фальшивых полицейских. "Во время вождения остерегайтесь приближения людей, изображающих из себя полицейских в штатском, которые едут в машинах без опознавательных знаков. Во всех вопросах, связанных с дорожным движением, настоящие сотрудники полиции носят форму. Кроме того, все сотрудники полиции, в том числе в штатском, имеют при себе официальные удостоверения личности", - сообщили туристам. Также им уточнили, что даже машины без опознавательных знаков часто имеют мигающий электронный знак на заднем стекле с надписью "Полиция" ("Policía") или "Гражданская гвардия" ("Guardia Civil") и могут использовать синие "мигалки". Ну и наконец, если встреча всё-таки произошла, туристам напоминают, что настоящие могут попросить только показать им документы и никогда не потребуют сумку или бумажник.