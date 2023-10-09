https://news.day.az/tourism/1605081.html Хаос в аэропорту Гамбурга - угроза нападения на самолет парализовала воздушную гавань
Хаос в аэропорту Гамбурга - угроза нападения на самолет парализовала воздушную гавань
Аэропорт Гамбурга с 12:40 не принимает и не отправляет рейсы из-за поступившей угрозы нападения на самолет, прибывший из Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает dpa и представители федеральной полиции Германии.
Письмо об угрозе нападения на рейс Тегеран-Гамбург поступило в полицию утром по электронной почте. Подробностей полицейские не раскрыли, но сказали, что отнеслись к предупреждению со всей серьезностью.
Самолет приземлился в Гамбурге в 12:20 по местному времени. На его борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа, их всех проверяют, в салоне и багажном отделении проходят обыски.
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