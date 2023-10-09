Казахстан примет встречу министров туризма стран ОТГ

11 октября 2023 года в казахстанском городе Туркестан планируется 8-я встреча министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, на встрече будут рассмотрены вопросы увеличения прямых рейсов между крупными городами государств-членов и наблюдателей ОТГ, увеличение туристического потенциала "Жібек жолы" (Жибек Жолы - село в Туркестанской области), а также развитие туристической отрасли.

"Вместе с тем в рамках мероприятия будет организован Международный туристический форум "Туркестан - туристская столица тюркского мира", - добавил Смадияров.

Напомним, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан являются членами Организации тюркских государств.