Запланированный на завтра рейс Баку-Тель-Авив-Баку отменен

В связи с нестабильной обстановкой в Израиле, в том числе на территории Международного аэропорта "Бен-Гурион", и ракетными ударами, рейс авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября, отменен.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Было отмечено, что безопасность пассажиров и членов экипажа является высшим приоритетом авиакомпании.

Пассажирам рейсов AZAL в/из Израиля, которые не смогли воспользоваться услугами авиакомпании в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в стране, разрешен полный возврат стоимости авиабилета без штрафов или бесплатное перебронирование. Пассажирам рейсов AZAL в/из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, с авиабилетами, выписанными до 7 октября включительно, с датой вылета с 8 октября до 1 ноября, разрешен возврат в рамках процедуры involuntary или переоформление на любые другие даты до 30 ноября 2023 года включительно.

Информация о следующих рейсах будет дополнительно представлена общественности через СМИ и официальные страницы авиакомпании в социальных сетях.

Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться в колл-центр "Азербайджанских Авиалиний" по адресу [email protected].