В этой туристической стране намечается грандиозный побег из отелей

Около половины сотрудников отелей рассматривают возможность смены места работы - и в случае каких-либо располагающих для этого обстоятельств начнётся грандиозный побег из отелей. Такие шокирующие данные показала еще одна туристическая страна. Согласно исследованию, проведенному в последние месяцы в Греции, 48,3% всех сотрудников, работающих в сфере гостеприимства, рассматривают возможность смены места работы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В чём причина - на первом месте специалисты назвали сезонность работы и собственную незащищённость в кризисных ситуациях, что показал ковид. Дальше идёт отсутствие каких-либо стимулов оставаться, чрезмерная загрузка, маленькая зарплата плюс несоблюдение коллективных договоров, отсутствие возможностей обучения и конфликты с руководством на производстве.

При этом 63,6% респондентов заявили, что политика отелей по управлению конфликтами между подчиненными и начальством не эффективна. В итоге большая часть "рядовых" туристической сферы за специализацию отнюдь не держатся.