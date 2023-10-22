Турист обнаружил черную дыру в номере отеля и озадачил пользователей сети

Турист обнаружил загадочную черную дыру за зеркалом в номере отеля и озадачил пользователей сети. Своей находкой он поделился на портале Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Увидел, как зеркало в моем гостиничном номере беспорядочно тряслось, и обнаружил это пространство в стене за ним", - написал автор с ником Schlower288. К посту он прикрепил фото, на котором видны его рука, отодвигающая зеркало, и большая черная дыра в стене.

Пост мужчины набрал сотни комментариев. "Я видел этот фильм раньше. Для гостя это плохо кончится!", "Теперь вам придется снять его и пролезть через дыру. Обязательно снимайте все это на видео для нас", "Думаю, ты только что нашел место убийства", "Разве не так начинается "Сайлент Хилл 4?"", - пошутили читатели портала.

Нашлись и те, кто не увидел в конструкции ничего загадочного. "Как электрик я просто потрясен такой мусорной работой. Приложи немного усилий к своей работе, чувак!", - возмутился один из комментаторов.