Специальное предложение AZAL на рейсы между Баку и Стамбулом
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) предлагает специальное предложение по популярному направлению Баку-Стамбул-Баку. Теперь у пассажиров есть отличная возможность отправиться в путешествие из Баку в Стамбул и обратно по доступным ценам.
Как передает Day.Az, авиабилеты по выгодным ценам можно приобрести с 10 по 19 октября. Отправиться в путешествие по этим билетам можно в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года (за исключением праздничных дней).
Билеты по маршруту Баку-Стамбул-Баку доступны от 198 EUR, а по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул - от 226 USD.
Важно отметить, что данное предложение ограничено по количеству мест, поэтому не упустите возможность забронировать авиабилеты уже сегодня.
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