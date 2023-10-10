Какие вещи нельзя сдавать в багаж?

Мы решили составить список вещей, которые ни в коем случае не нужно сдавать в багаж, если вы, конечно же, не хотите потерять их навсегда. По статистике, именно эти вещи пропадают из сумок доверчивых туристов чаще всего - вернуть их потом просто невозможно.

Деньги

Совет довольно очевидный, но вы удивитесь, узнав, какое количество людей предпочитает оставлять основную сумму перевозимых денег в багаже, а его, в свою очередь, сдавать на стойке регистрации. Довод в пользу такого поступка - вас вряд ли ограбят прямо в самолете. Довод против - а у вас, вообще, есть знакомые, которых хоть раз грабили в самолетах? По статистике, каждый год в офисы авиакомпаний обращаются десятки людей с жалобой на пропажу денежных средств из багажа. Вернуть эти средства просто нереально, ведь нет никаких доказательств даже их существования.

Ювелирные украшения

Этот совет пригодится прежде всего прекрасным дамам, отправляющимся в отпуск. Многие девушки предпочитают брать с собой в поездку абсолютно все украшения. Чтобы потом был выбор, куда же мы без выбора! Всех колец, браслетов и кулонов на себя надеть все равно не получится - не в сумочке же их везти, можно сдать в багаж. Запомните, не нужно этого делать. Велика вероятность того, что в отпуске вы забудете о какой-то части украшений и опомнитесь только дома, разбирая вещи.

Бинокли, очки и прочие хрупкие вещи

На этот скарб вряд ли позарятся самые прожженные похитители чужой собственности. Зато вы вполне можете обнаружить кучку осколков в измятом корпусе вместо любимого бинокля. Запасные очки тоже не стоит класть в багаж. Количество поступающих на ленту транспортера сумок настолько велико, что грузчики просто вынуждены обращаться с ними небрежно - просто не хватает времени. От броска на железный пол или борт багажного отсека ваши диоптрии не спасет никакой чехол.

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Медицинские препараты

Желание застраховать себя от всевозможных напастей в отпуске заставляет многих людей брать с собой целую аптечку препаратов на все случаи жизни. Мы рекомендуем вам от этой практики отказаться вовсе. Во-первых, есть туристическая страховка, которая спасет вас в случае непредвиденных ситуаций. А во-вторых, пакет странных таблеток и ампул может привлечь к себе внимание таможенной службы. Пока служители закона будут разбираться в том, легальны ли провозимые вами препараты в этой стране, вы будете оставаться без всего багажа. Так что возьмите с собой только самое необходимое и перевозите в ручной клади.

Алкоголь

Постарайтесь удержать себя в руках и не перевозить в багаже целый ящик такого вкусного французского вина. Соблазн, конечно, очень велик. Как и вероятность того, что бутылки просто разобьются во время перегрузки сумок и превратят все содержимое вашего чемодана в ароматную, готовую к путешествию на свалку, массу.

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