https://news.day.az/tourism/1605426.html Объявлена дата рейса из Баку в Израиль
Объявлена дата рейса из Баку в Израиль
Объявлена дата рейса из Баку в Израиль.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "Facebook".
Сообщается, что рейс в Израиль ожидается 13 октября.
В посольстве отметили, что в ближайшее время информация о деталях рейса будет размещена на сайте Israel Airlines и пассажиры смогут приобрести билеты.
Отметим, что в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Израиле, полеты в страну были отложены.
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