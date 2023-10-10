Объявлена ​​дата рейса из Баку в Израиль.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "Facebook".

Сообщается, что рейс в Израиль ожидается 13 октября.

В посольстве отметили, что в ближайшее время информация о деталях рейса будет размещена на сайте Israel Airlines и пассажиры смогут приобрести билеты.

Отметим, что в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Израиле, полеты в страну были отложены.