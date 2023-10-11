Туристам рассказали как обнаружить постельных клопов в отеле

Нашествие клопов в Париже вызвало панику среди местных жителей и туристов, несмотря на обещания правительства принять меры после обнаружения жуков в общественном транспорте и кинотеатрах. В связи с этим эксперты решили напомнить путешественникам о признаках наличия в номере отеля клопов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, сообщает издание Express.

Клопы могут не только причинять дискомфорт туристам зудящими укусами, но даже отправляться вместе с ними домой в багаже. Чтобы этого избежать, важно уметь обнаружить признаки присутствия в гостиничном номере этих коварных насекомых.

Ник Шэклок, представитель британской компании Online-Bedrooms, сказал: "Ничто не испортит ваш отпуск больше, чем обнаружение того, что вы делите кровать с нежелательными гостями". Он поделился основными признаками, на которые следует обратить внимание при заселении в номер.

Кровь. Когда клопов давят, они, как правило, выделяют много крови. Обычно это происходит вокруг швов матраса кровати, поскольку именно там они любят прятаться.

Яйца. Яйца клопов крошечные, и их можно найти во многих местах комнаты. Обычно они имеют ширину около 1 мм и бледно-желтый цвет.

Затхлый запах. Запах клопов обычно сильный, затхлый и неприятный. Сильнее всего, если клопов много.

Темные пятна на стенах. Постельные клопы могут оставлять пятна на стенах. Любые темные пятна способны оказаться экскрементами клопов, поэтому туристам не следует прикасаться к пораженным участкам.

Чешуя насекомых. Клопы сбрасывают кожу, когда начинают расти. Туристам следует опасаться мелких пятнышек, которые могут хрустеть, если их раздавить. Ключевые области, которые следует проверить, включают матрасы, изголовья, диваны и другую обивку.

Изношенная или состаренная обивка. Старая ткань, которая выглядит так, будто ее давно не чистили, может привлечь клопов. Важно проверить всю обстановку комнаты.

Белые пятна на мебели. Постельные клопы также любят откладывать яйца на мебель, особенно на диваны. Их также привлекают шторы и другая мягкая мебель.

Укусы. Если турист просыпается с маленькими красными зудящими пятнами, возможно, его укусил постельный клоп. Укусы обычно образуют прямую линию поперек тела.

В случае обнаружения в номере клопов следует предпринять меры, чтобы не привезти их к себе домой. Во-первых, держать багаж и вещи подальше от зараженных мест, а во-вторых, постирать всю одежду сразу после отпуска.