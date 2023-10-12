"Пандемийные" разработки по проверке туристов на опасные заболевания простаивали недолго - популярный курортный остров вводит проверку всех туристов на новый страшный вирус со смертностью 75%. На Бали руководители здравоохранения официально объявили, что всех туристов будут проверять на смертельный вирус - который также приносят летучие мыши. Речь идёт о вирусе Нипах, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Опасаются, строго говоря, туристов из одной конкретной страны - последнюю серьёзную вспышку вируса зафиксировали в Индии, где в штате Керала от вируса уже погибли два человека. Также вирус зарегистрирован в Бангладеш и на Филиппинах. А заодно проверят и туристов из других стран.

"В соответствии с указаниями Министерства здравоохранения мы должны быть готовы к угрозе вируса Нипах. В аэропорту есть прибор для измерения температуры. Если у у туриста окажется температура выше нормы, он будет отправлен на дополнительное обследование в больницу для проверки", - заявил для издания Sun И Ньоман Ги Аном, главный санитарный врач Бали.

Туристам напомнили, что вирус Нипах вызывает инфекцию, которая поражает мозг и может вызвать смертельный энцефалит. Вирус распространяется специфическим подвидом летучих мышей - так называемыми летучими лисицами. Симптомы заражения включают лихорадку, затруднённое дыхание, головные боли, боль в горле и тошноту. "В настоящее время не существует лечения или вакцины от этого вируса, от которого умирают до 75 процентов людей, которых он заражает", - добавили медики.

Напомним, что от коронавируса при его появлении никто не ждал сильных проблем, и уж точно, что он посадит на карантин всю планету. Всего месяц прошёл с момента появления первого непонятного случая и до первого закрытого города, которым стал Ухань, и объявления пандемии от ВОЗ. Так, 30 ноября 2019 года в китайском городе Ухань был зафиксирован первый пациент с неизвестным типом вируса, вызвавшего пневмонию, 1 декабря сведения о вирусе довели до ВОЗ, 9 января была зафиксирована первая смерть от коронавируса, тогда же он был полностью определён и, собственно, получил имя - до этого его называли "атипичной пневмонией", 12 января окончательно подтвердилось, что вирус передаётся от человека к человеку и уже 23 января случилось "закрытие на ковид" первого города - Ухани в Китае. Тогда ещё никто не мог предположить, что это только начало - но 28 января первые случаи новой заразы зарегистрировали в 15 странах в том числе в США, Германии, Франции, а уже 30 января ВОЗ объявила о вспышке эпидемии. Пока только в Китае. Но 11 марта 2020 года была объявлена всеобщая пандемия и земной шар постепенно начал "закрываться на ковид".

При этом в среднем "пандемии" разнообразного масштаба на Земле уже случались - даже в новейшее время, причём не так уж и редко. До ковида самой известной и смертоносной считают пандемию "испанки", варианта гриппа, которая в 1918 году унесла жизни около 50 миллионов человек. Далее была зафиксирована пандемия ВИЧ/СПИД-а, признанная в 1981 году, которая унесла жизни не менее 37 миллионов человек. Также в числе пандемических взрывов "записаны" выспышки свиного гриппа H1N1 (2009 г.), лихорадки чикунгуньи (2014 г.) и вируса Зика (2015 г.), а также лихорадки Эбола на большей части Африки (с 2014 по настоящее время). Что и когда будет назначено следующей "смертоносной заразой", пока неизвестно...