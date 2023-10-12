Азербайджан ожидает значительное увеличение турпотока

Азербайджанская делегация приняла участие в VIII Встрече министров, ответственных за туризм Организации Тюркских государств (ОТГ), которая прошла в Туркестане (Казахстан), сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, на мероприятии выступил советник председателя агентства Кянан Гулузаде.

Он отметил, что в последние годы увеличилось количество туристов, посещающих Азербайджан из тюркских стран.

Он также подчеркнул, что за 9 месяцев 2023 года число граждан Казахстана, Узбекистана, Турции, Венгрии, Кыргызстана, Туркменистана, посетивших Азербайджан, увеличилось на 32%, 59%, 20%, 91%, 78%, 188% соответственно.

Кроме того, Кянан Гулузаде отметил, что зафиксирован рост количества прямых рейсов между городами и что этот процесс является взаимным.

Более того, Кянан Гулузаде подчеркнул, что в 2026 году ожидается, что Азербайджан примет в общей сложности 4 миллиона иностранных граждан. Так, в 2026 году доходы от туризма прогнозируются на уровне 10 миллиардов манатов.

По итогам встречи город Туркестан в Казахстане был выбран туристической столицей тюркского мира на 2024 год. Отметим, что на 2023 год туристической столицей тюркского мира была выбрана Шамахы.

Напомним, что мероприятие продолжит свою работу международным форумом "Туркестан: туристическая столица тюркского мира", который пройдет 12 октября. Азербайджанская делегация также примет участие в форуме.