Париж ударит по туристическому бизнесу увеличением налогов

Самый популярный у туристов город нанесёт по ним 200-процентный удар - именно настолько предполагается увеличить налог на проживание туристов, который применяется в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, во французской прессе сообщается, что это отражено в предложении бюджета на 2024 год.

Отметим, что налог на проживание в Париже применяется в восьми разных округах французской столицы по разным ставкам. В целом он колеблется от 0.25 до 5 евро в зависимости от округа и класса средства размещения - дороже всего платят постояльцы "люксовых" отелей. Если новый налог будет принят, им придётся отдавать за каждую ночь дополнительные 15 евро налога.

Естественно, что отелей данная мера со столь чудовищным налогом не обрадовала. Представители Ассоциации отельеров и Национальной группы гостиничных сетей Парижа заявили, что такой подход крайне негативно скажется на туристической привлекательности региона, особенно в преддверии Олимпийских игр 2024 года. В свою очередь, министр туризма Оливия Грегуар заявила, что новая ставка налога будет определяться каждым муниципалитетом самостоятельно.