Первая авиакомпания отменила рейсы в Израиль сразу на полгода

В турбизнесе нашёлся первый пессимист - это крупная авиакомпания, которая отменила рейсы в Израиль не на несколько недель, а сразу сразу на полгода, очевидно, решив, что война надолго. Этой компанией стал финский флагманский авиаперевозчик Finnair, который решил приостановить полеты в Тель-Авив до марта 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В финской прессе цитируют заявление компании об отмене рейсов, а также о том, что альтернативных рейсов мало, и они, как правило, быстро заполняются. В связи с этим в Finnair рекомендуют туристам обратиться в Министерство иностранных дел Финляндии, так как там заявили о своем обязательстве координировать свою эвакуацию в Израиле. Ведомство должно принять решение о возможных эвакуационных рейсах и сообщить о них.

"Finnair будет работать вместе с министерством и другими чиновниками, когда это необходимо. Но в этой ситуации мы не летаем в Тель-Авив и не используем воздушное пространство Израиля. Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - заявили в авиакомпании.

При этом рейсы в Израиль отменяются массово - но пока никто не заявлял столь долгой отмены. Среди авиакомпаний, которые либо сократили, либо сняли совсем рейсы в страну - Wizz Air, LOT Polish Airlines, Air India, Turkish Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Egypt Air, Air Canada, Emirates, Air France, KLM, Lufthansa и многие другие. Также Швейцария, Норвегия и Эстония выпустили для своих граждан рекомендации избегать поездок в эти районы, напомним, что и российский МИД выпустил "нерекомендацию". Сняли туры туда и немецкие туроператоры. Российские также заявляют о массовых отменах, хотя некоторые рассчитывают, что ближе к концу ноября всё нормализуется и пока не отказываются от туров.

При этом за счёт приостановки туризма в Израиль выигрывают другие направления. Целая когорта крупных операторов променяло Израиль на Турцию - речь идёт о круизных компаниях. В высокий туристический сезон планы на заходы в Израиль были у многих востребованных круизных линий, однако в итоге операторы MSC, NCL, Royal Caribbean и других компаний перенаправили свои корабли из Израиля в альтернативные порты - и в первую очередь в Турцию.