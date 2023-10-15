Туристам рассказали о секретном коде на посадочном талоне, из-за которого их могут не пустить не борт

"Одна из самых интересных меток на посадочном талоне - это код SEQ XXX", - сообщил турэксперт Рис Джонс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, по его словам, информация об этом секретном коде на посадочном талоне может стать причиной высадки с рейса.

Этот код SEQ с цифрой после него определяет порядок, в котором пассажиры регистрируются на свои рейсы, привёл объяснение специалиста британский портал The Sun. Например, код вида SEQ500 означает, что турист 500-й зарегистрировавшийся. В случае перебронирования рейса, этот номер может определить, кого выгнать или пересадить в более высокий класс. Уточним, что это касается только перебронированного рейса. "Это может сыграть второстепенную роль, когда кого-то нужно высадить с перебронированного рейса или перевести в салон классом выше", - добавил он.

Однако самым нежелательным кодом на посадочном талоне для пассажира является SSSS. Он означает "Вторичный отбор для проверки безопасности". Если этот код присутствует в посадочном талоне, этот пассажира дополнительно проверит служба безопасности аэропорта, что может привести к опозданию на рейс. Уточнялось, что оплата билетов наличными или покупка большого количества билетов в один конец может внести туриста в список SSSS.