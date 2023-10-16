Страна, куда не спешат попасть туристы

Наряду с такими туристическими гигантами, как Испания, Италия и Турция, есть страны, которые, несмотря на волшебную красоту первозданной природы и завораживающие пейзажи, не привлекают внимания гостей из-за рубежа.

Как сообщает Day.Az, по данным газеты Mirror, одна из таких стран - это Науру, карликовое островное государство в Микронезии, расположенное в западной части Тихого океана.

В публикации отмечается, что Науру принимает около 200 туристов в год, и это совсем немного, если учесть ее тропический климат и наличие пляжей с белым песком и коралловыми рифами, что делает страну истинным раем для дайверов. Среди причин, по которым Науру является наименее посещаемой страной в мире, называются ее изолированность, отсутствие прямых авиарейсов и современных курортов. В такой ситуации, однако, есть и свои преимущества: газета пишет, что ограниченный поток туристов в страну обеспечивает сохранение хрупкой экосистемы Науру.

Остров Науру занимает площадь всего 21 квадратный километр, его население составляет около 11 тысяч человек, а официальной валютой является австралийский доллар.