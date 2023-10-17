Туристов в Таиланде строго предупредили о запрете на ввоз одного продукта

О запрете ввоза одного продукта и специальных ищейках, которые проверяют его наличие в багаже, предупредили туристов, прилетающих на Пхукет и в целом в Таиланд. Речь идёт о провозе свинины. Как поясняет PhuketNews, запрет введён Департаментом развития животноводства, а причина его - "потенциальный" риск завоза в страну штаммов африканской чумы свиней, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Соответствующее предупреждение для туристов опубликовал Информационный центр Пхукета. Он отдельно подчеркнул, что в аэропорту курорта работает подразделение, где служат собаки-ищейки породы бигль, специально обученные выявлять запрещенные деликатесы в багаже туристов.

Отмечается, что нарушителям могут быть предъявлены обвинения в нарушении законов об эпидемиях животных. Правда, какое будет наказание, не уточняется.

При этом, судя по данным издания, проблема таки существует. Основными контрабандистами при этом оказываются филиппинцы - по крайней мере, последние два задержанных были с рейса из Манилы. Причем один из них пытался провезти с собой 31 килограмм опасных деликатесов.