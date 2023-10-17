У туристов наметились противоположные тренды

Кто бежит от войны, а кто на войну: туристы из многих стран пытаются покинуть Израиль, а отдыхающие за рубежом израильтяне - вернуться домой. При этом билеты для всех продаются исключительно втридорога, ведь многие авиакомпании уже прекратили полёты в Израиль и возник сильнейший дефицит авиабилетов как туда, так и обратно. Об этом пишет, например, британская пресса, рассказывая о злоключениях своих туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Дело в том, что правительство Великобритании, вслед за рядом других стран заявило, что оно организует для туристов вывозные рейсы из Израиля. Но, хотя они организованы Министерством иностранных дел, эти рейсы по своей сути представляют собой коммерческие услуги. За каждого пассажира будет взиматься плата в размере 300 фунтов стерлингов.

Впрочем, суммы, которые приходилось отдавать многим туристам куда, больше. Так, рассказывается история двух туристов, которые прибыли в организованный тур в Тель-Авив в ту субботу, когда всё началось - едва только они вышли из самолета, зазвучали сирены, и им пришлось укрыться, как только они добрались до отеля. На билеты обратно они потратили свыше 5000 тыс. фунтов, из них 1500 - на тот рейс, который всё-таки взлетел. "Авиакомпании взяли деньги, но не уведомили клиентов об отмене рейсов", - возмущаются туристы, назвав ситуацию с полетами "ужасающей". Они уверили, что цена тех билетов на вылет, что остались, составляет тысячи фунтов.

Ещё одна пара туристов добавила, что в тот момент, когда они слушали сирены и прятались на лестничной клетке отеля, в консульстве им сообщали, что Тель-Авив является "безопасным местом для проживания", и они решили поехать в аэропорт, чтобы попытаться добраться домой. "Мы забронировали четыре рейса, ни один из которых не улете. Увидев, что цены взлетели до 1500 фунтов стерлингов на человека, мы купили билеты в Стамбул, и надеемся выбраться через Анталию", - добавили туристы.

В британской прессе также напоминают, что в число авиакомпаний, приостановивших коммерческие рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива из соображений безопасности, входят British Airways, Virgin Atlantic, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Air France, Lufthansa и Emirates.

Тем временем израильские туристы пытаются выбраться с отдыха в Индии, "чтобы бороться с Хамасом или быть рядом со своими семьями и друзьями в это кризисное время", - пишет уже индийская прессе. Они перебираются с курортов в Дели, чтобы найти дорогу обратно в Израиль.

"Мы приехали в Индию на второй неделе сентября и достигли Джайсалмера после посещения Дели и Пушкара. Мы хотели провести долгое время в Индии, но теперь хотели немедленно вернуться обратно. Мы планируем улететь в Дели, а оттуда - в какую-нибудь страну, откуда можно добраться до Израиля", - пояснили туристы.