Специальное предложение AZAL: Незабываемое путешествие в 8 городов Европы

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" предлагает специальное предложение для путешествий из Баку в восемь городов Европы и обратно.

Воспользоваться скидками на авиабилеты можно по следующим направлениям авиакомпании - Прага, Париж, Лондон, Вена, Берлин, Барселона, Женева и Милан. Предложение действует на билеты, приобретенные с 17 по 26 октября 2023 года, и распространяется на перелеты с 15 января по 11 марта 2024 года.

Цены на авиабилеты включают аэропортовские сборы:

- Билеты Баку-Вена-Баку, Баку-Прага-Баку, Баку-Берлин-Баку, Баку-Женева-Баку доступны от 299 евро;

- Билеты Баку-Париж-Баку, Баку-Лондон-Баку, Баку-Барселона-Баку, Баку-Милан-Баку доступны от 399 евро.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно на сайте авиакомпании www.azal.az, а также в кассах и у аккредитованных агентов "Азербайджанских Авиалиний".

Забронируйте авиабилеты от AZAL прямо сейчас и проведите незабываемые каникулы в Европе!