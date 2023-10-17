Птица не позволила туристам спокойно добраться до золотых пляжей Ямайки

У самолета авиакомпании American Airlines треснуло лобовое стекло во время взлета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Майами (США) в Кингстон (Ямайка), в воскресенье, 15 октября. Отмечается, что сразу после взлета воздушное судно столкнулось с птицей.

В результате пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла благополучно.