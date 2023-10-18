В Азербайджане начнут компенсировать полную стоимость утерянного багажа

В Азербайджане в случае потери багажа или груза перевозчик будет возмещать его полную стоимость.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новом законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.