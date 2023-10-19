Дубай объявил даты очередного фестиваля шопинга

Департамент управления фестивалями и розничной торговли Дубая официально объявил даты начала 29-го сезона фестиваля шопинга. Он пройдет с 8 декабря 2023 по 14 января 2024 года и обещает стать еще более грандиозным, чем когда-либо прежде, с многочисленными мероприятиями по всему городу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте экономики и туризма Дубая.

На протяжении всего времени проведения фестиваля город обещает гостям насыщенную программу: развлечения на открытом воздухе, гастрономическую феерию, шоу фейерверков, розыгрыши, и, конечно, лучший шоппинг - распродажи, скидки, временные рынки с местными продуктами, предложения известных брендов и товаров роскоши и многое другое.