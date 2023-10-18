В каких случаях будет отменено разрешение на полеты самолетов?

Определяются случаи аннулирования выданных разрешений на выполнение воздушных сообщений.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно закону, разрешения на осуществление регулярных и нерегулярных (чартерных) воздушных сообщений аннулируются и возвращаются органу (учреждению), установленному соответствующим органом исполнительной власти, в следующих случаях:

- при подаче владельцем разрешения соответствующего заявления;

- по истечении срока действия разрешения;

- при упразднении юридического лица, филиала, представительства иностранного юридического лица, являющегося владельцем разрешения;

- прекращение деятельности физического лица, являющегося владельцем разрешения, в качестве индивидуального предпринимателя;

- при наличии соответствующего решения суда, вступившего в законную силу;

- при последующем обнаружении недостоверной информации в документах, представленных для выдачи разрешения;

- если установленные условия разрешения нарушены или не выполнены его владельцем;

- если выявленные недостатки не устранены в срок, установленный соответствующим органом исполнительной власти в зависимости от результатов инспекционных проверок органа (учреждения);

- по истечении срока действия сертификата эксплуатанта.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета был вынесен на обсуждение новый законопроект "Об авиации". Настоящий закон в соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики и деятельность в области авиации, а также определяет правовую и организационную основу осуществляемых мер по защите государства, нужд населения и экономики, связанных с воздушным транспортом и авиационными работами.