На портале "Biletim.az" стала доступна онлайн-покупка билетов в Нахчыван

В рамках проводимой работы по электронизации услуг Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), подведомственного министерству цифрового развития и транспорта, обеспечению цифровой трансформации в сфере транспорта на портале "biletim.az" добавлен еще один пункт.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство, пассажиры теперь могут купить билеты онлайн из Баку в Нахчыван.

Количество направлений, включенных в портал, в настоящее время достигло 40. Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время количество перевозчиков, подключенных к системе, увеличилось до 92, а количество транспортных средств - до 223.

Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов и увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Для покупки билетов нужно зарегистрироваться на сайте "biletim.az". Мобильное приложение "Biletim" можно скачать в App Store и Google Play.